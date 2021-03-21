خليفة بن طحنون : أمهات الشهداء نموذج مشرف للصبر والتضحية والعطاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي اليوم التهنئة إلى مقام الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وإلى أمهات شهداء الوطن وإلى كل أم في الإمارات والعالم بمناسبة يوم الأم.



وقال :"في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم أجمع بيوم الأم نوجه تحية إجلال وإكبار واحترام لكل الأمهات في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الأخص أمهات الشهداء اللواتي غرسن في نفوس أبنائهن معاني الكرامة والشجاعة والبطولة والتضحية وقدمن للوطن أبطالا ورجالا جادوا بدمائهم وحياتهم دفاعا عن حياض الوطن ومصالحه وحماه.

وأوضح الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أن أمهات الشهداء نموذج مشرف ومثال يحتذى بالصبر والعطاء والتضحية والمثابرة وكل القيم النبيلة في المجتمع، مؤكدا أن ما قدمه الشهداء من تضحية ووفاء وحب الوطن ما هو إلا نتاج لمبادئ ومفاهيم وقيم زرعتها فيهم أمهاتهم وتربوا عليها منذ الصغر حتى صاروا سياج الوطن وحماة الديار.

وأكد أن كل كلمات الشكر والتقدير لن تعبر عن كامل ما يجول بخواطرنا تجاه هذه الكوكبة من أمهات الإمارات وسيظللن نبراسا وشعلة نور يستضاء بها لبناء الاجيال القادمة وتنشئتها على حب الوطن والتضحية من أجله، متوجها في ختام كلمته إلى أمهات الشهداء بالقول "كل عام وأنتِ يا ملهمة الأجيال ياصانعة المجد يا أم الأبطال وحماة الدار بألف خير".