9 نواب أمريكيين: إيران تدفع سرا للتأثير على سياسة بايدن

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وأكدت هيريل أن إيران تظل واحدة من أكبر التهديدات للولايات المتحدة في المنطقة، ومن المهم أن نضمن أنهم لا يستخدمون أموالهم بشكل غير صحيح للتأثير على السياسيين وقادة الفكر في حكومتنا.
وتابعت هيريل «المسؤولون هناك يسعون للتأثير على العملية السياسية وحتى السياسيين لمنفعة مصالحهم والإضرار بمصالحنا. إدارة دونالد ترمب حملت إيران المسؤولية عن أفعالها، وأخذت تهديداتها على محمل الجد. لا يمكن تخفيف مواقفنا من إيران».
وجاءت رسالة هيريل وزملائها بعد فترة وجيزة من اعتقال السلطات الأمريكية الخبير السياسي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية كافيه لوفولاه أفراسيابي، وتوجيه اتهامات فيدرالية ضده في يناير بالتصرف والتآمر والعمل كعميل إيراني غير مسجل.
ودعا الموقعون على الرسالة إدارة بايدن إلى إنشاء فريق عمل خاص لتحديد وتعقب واعتقال الرعايا الإيرانيين الآخرين الذين ينتهكون قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وإنشاء قائمة بالانتهاكات المحتملة، وإنشاء وحدة في مكتب FBI للتركيز على عمليات النفوذ الإيرانية، وكذلك التحقيق ومراقبة الجماعات.
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