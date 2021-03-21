مواد إيوائية سعودية لإنقاذ النازحين في عدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية شملت 9 خيام وبطانيات وحقائب إيوائية وبسطا للنازحين في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 56 نازحا. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق. وفيما انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» خلال الأسبوع الثالث من مارس الحالي، 1,679 لغما في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 225,509 ألغام، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية. وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية. وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

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