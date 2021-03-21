مظاهرة حاشدة ضد نتنياهو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرجت مظاهرة حاشدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لتشجيع المعارضين له على المشاركة في الانتخابات العامة المقررة هذا الأسبوع.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن 20 ألفا على الأقل شاركوا في التظاهرة التي خرجت في القدس.

ونقلت الهيئة عن شاي هداس، وهو أحد منظمي الاحتجاجات، القول «إنه بالرغم من العدد الكبير للمتظاهرين فإن الاختبار الحقيقي سيكون في الانتخابات بعد أن يتم إسقاط نتنياهو».

يأتي هذا في إطار استمرار الاحتجاجات والتظاهرات التي تتجدد كل أسبوع ضده، ويطالب المحتجون منذ أشهر رئيس الوزراء بالتنحي لحين إثبات براءته من اتهامات بالفساد.