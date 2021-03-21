شكرا لقرائتكم خبر الحجرف: الخليجيون ينبذون كل أشكال التمييز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أن موقف دول مجلس التعاون ثابت في نبذ أشكال التمييز العنصري كافة.

وأوضح بمناسبة «اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري» الذي يصادف 21 مارس من كل عام، أن إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلق من إيمان دول المجلس باحترام كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه والالتزام بالثوابت التي أرستها الشريعة الإسلامية الغراء لصون حق الإنسان ودحر جميع أشكال التمييز العنصري.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تمتلك رصيدا متميزا وحافلا بالمنجزات في مكافحة أشكال التمييز العنصري كافة.