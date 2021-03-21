الحجرف: الخليجيون ينبذون كل أشكال التمييز

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وأوضح بمناسبة «اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري» الذي يصادف 21 مارس من كل عام، أن إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلق من إيمان دول المجلس باحترام كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه والالتزام بالثوابت التي أرستها الشريعة الإسلامية الغراء لصون حق الإنسان ودحر جميع أشكال التمييز العنصري.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تمتلك رصيدا متميزا وحافلا بالمنجزات في مكافحة أشكال التمييز العنصري كافة.
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