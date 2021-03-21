شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن ضبط عدد من القضايا الجنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء السعودية، الأحد، إن مصدراً مسؤولاً في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية صرح بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

ومن أبرز القضايا إيقاف موظفين اثنين في أمانة إحدى المناطق، وموظف بنك، لحصول موظفَي الأمانة على مبلغ خمسة ملايين ومئة وأربعة وسبعين ألف ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة ستين مليون ريال على إحدى الكيانات التجارية.

كما تم إيقاف 3 موظفين في إحدى الجامعات، ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ أربعة ملايين، وأربعمئة وأربعة آلاف وتسعمئة وخمسة وتسعين ريالاً، مقابل ترسية عدة مشروعات بقيمة ثلاثة عشر مليوناً وثمانمئة وأربعة وأربعين ألفاً وخمسمئة وتسعة وسبعين ريالاً، لمصلحة مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال.

كما تم إيقاف موظف سابق في إحدى الجامعات ورجل أعمال، ومهندس مقيم، لحصول الأول على مبلغ مئتين وأربعين ألف ريال من الثاني مقابل تمرير تجاوزات في ثلاثة مشروعات للجامعة بمبلغ سبعة ملايين وستمئة وستة وتسعين ألفاً ومئة وخمسة وثمانين ريالاً.

وبالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، جرى إيقاف موظف سابق في إدارة العقود والمشتريات بأحد المطارات الدولية، ورجل أعمال، لقيام الأول بحكم صلة قرابته بالثاني بتمكين كيانات تجارية عائدة للثاني من الحصول على أمر شراء مباشر بطريقة غير نظامية.

وتم إيقاف موظف سابق في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ورجل أعمال، لحصول الأول على مبلغ مئتين وخمسة وعشرين ألفاً وسبعمئة وخمسين ريالاً، من الثاني، مقابل إفادة مقر عمل الأول بعدم وجود شركات منافسة للشركة المملوكة للثاني.

وتم إيقاف موظف في الهيئة العامة للجمارك، ومعقب يعمل مُخَلِّصاً جمركياً لحصول الأول على مبلغ خمسمئة وأربعة وسبعين ألفاً وثلاثمئة ريال، مقابل فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ، مستخدماً حسابات بنكية عائدة لأقاربه.