شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الموريتاني يختتم أكبر مناورة لتعزيز قدراته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم الجيش في موريتانيا مناورة «زمور 2»، في ولاية تيرس الزمور في أقصى شمالي البلاد، لتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية لمواجهة الجماعات الإرهابية. ووصفت وسائل إعلام محلية، المناورة بأنها الأكبر التي تنظمها القوات المسلحة الموريتانية منفردة.

وذكر موقع «صحراء ميديا»، واسع الانتشار في موريتانيا، أن المناورة اختتمت بصورة رسمية، مساء الجمعة، بتدريبات استخدمت فيها راجمات الصواريخ والمدرعات والمدفعية الثقيلة، إضافة إلى قذائف الهاون الثقيلة.

وشملت المناورة التي استمرت 5 أيام، استخدام طائرات عسكرية نظمت طلعات جوية في المنطقة.

وأوضحت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن المناورة تضمنت أيضاً، تنفيذ رماية جوية بطائرات مقاتلة على أهداف أرضية، ورماية مدفعية ورماية مدرعات خفيفة، إضافة إلى عملية إنزال مظلي وضربة توقيف.

وأضافت أن جزءاً صغيراً من المناورة استكمل السبت، وهو الرماية بقذائف الهاون ذات العيار الثقيل. وحضر التمارين العسكرية الختامية وزير الدفاع حننه سيدي، وقائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد بمبه مكت.

وكان الجيش الموريتاني أعلن في منتصف مارس/آذار الجاري، أن «المناورة تهدف إلى رفع قدرة القوات الجوية والوحدات البرية على الأرض، لتأمين البلاد من خطر الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء».(وكالات)