شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تؤكد دعمها توحيد ليبيا.. وزيادة تمثيلها الدبلوماسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الأحد، دعم بلاده لتوحيد المؤسسات الليبية، مؤكداً أن روما زادت تمثيلها الدبلوماسي في البلاد، فيما يشرع البرلمان الليبي خلال الأيام القادمة في مناقشة مشروع إقرار ميزانية عامة وموحدة للدولة.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الجديدة بطرابلس، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو. وهنأ الوزير الإيطالي، المنفي بمباشرة عمله بشكلٍ رسمي بعد نيل الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية ومدى إمكانية البدء بتشييد الطريق الساحلي رأس جدير - إمساعد.

بدورها، أعلنت مالطا افتتاح سفارتها في طرابلس، خلال أيام، لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة، وذلك خلال لقاء السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا، مع المنفي ونائبيه اللافي والكوني.

21.5 مليار دولار

من جهة أخرى، يشرع البرلمان الليبي خلال الأيام القادمة في مناقشة مشروع إقرار ميزانية عامة وموحدة للدولة، لتسهيل مهام السلطة الجديدة ودعمها في تنفيذ المشروعات المبرمجة لهذا العام. واقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ميزانية تقدرّ بـ 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار). ولتمويل هذه الميزانية، تعوّل السلطة الجديدة بدرجة أولى على الإيرادات النفطية.

تعديل الإعلان الدستوري

من جهته، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، لوكالة «تاس» الروسية إن إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق خارطة الطريق، سيتطلب تعديلاً في الإعلان الدستوري في حال لم يتم الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور.

وتابع: «حسب وثيقة ملتقى الحوار في تونس، يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معا»، مشيراً إلى أنه «ما لم يكن قد أنجز الاستفتاء على الدستور بـ«نعم»وأصبح قيد النفاذ خلال الفترة الزمنية التي تسبق موعد الانتخابات، فإن هذه الانتخابات سوف تكون وفق قاعدة دستورية تتفق عليها مختلف الأطراف السياسية، والتي تتضمن تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري. (وكالات)