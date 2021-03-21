شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات ترفيهية لموظفي ونزلاء «عقابية الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تزامناً مع اليوم العالمي للسعادة، نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بحضور العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة، وعدد من الضباط وضباط الصف، فعاليات ترفيهية رياضية في مبادرة تعكس القيم الإنسانية النبيلة بأجمل صورها، شملت الموظفين والعمال والمستخدمين ونزلاء المؤسسة.

وأكد شهيل حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على جعل السعادة ثقافة وأسلوب حياة في بيئة العمل وعلى المستوى الخاص لمنتسبي القيادة، بما ينسجم مع توجهات حكومتنا الرشيدة الساعية إلى تحقيق السعادة والإيجابية بين مختلف شرائح المجتمع.

في بداية الاحتفال انطلقت الفعالية الترفيهية بعنوان: «رحلة السعادة» تضمنت توزيع الهدايا على منتسبي المؤسسة، خلال قدومهم لمقر العمل، وتوزيع قسائم فحوص مجانية شملت الموظفين وأسرهم وأسر النزلاء بالتعاون مع مركز الشمس الطبي التشخيصي.

كما اشتملت الاحتفالية فعاليات رياضية، شهدت منافسات في مسابقة الجري وشد الحبل، إلى جانب تنظيم ورشتين عن بُعد، الأولى «السعادة وكيف تكون موظفا ملهماً» قدمها الرائد خلفان النقبي، رئيس فريق السعادة وجودة الحياة حضرها 39 موظفاً، والثانية «السعادة والمبادرات المجتمعية» قدمتها الدكتورة مريم البلوشي، للنزلاء استفاد منها 20 نزيلاً.

وهناك جولة ترفيهية وثقافية لموظفي المؤسسة سوف تقام يوم الخميس 25 مارس، عبر حافلة سياحية لزيارة مرافق إمارة الشارقة الثقافية، والاستمتاع برؤية الإمار ة من أعلى عن طريق «عين الإمارات».