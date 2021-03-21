السودان يهاجم إثيوبيا ويتهمها بـ «نقض العهود».. ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اتهاماً لإثيوبيا بنقض عهودها مع السودان، مؤكداً أن عقيدة القوات السودانية "قائمة بالأساس على الدفاع وليس الاعتداء".

وقال البرهان، في تصريحات له خلال مخاطبته ضباط وجنود منطقة بحري العسكرية اليوم الأحد، نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إن "القوات المسلحة عازمة على بناء وطن عزيز قوي وحر بالشراكة مع مختلف قطاعات الشعب السوداني وقواه السياسية، من أجل تحقيق آمال الشعب وتلبية تطلعاته فى الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم".

وعن الأوضاع عند حدود السودان الشرقية، أكد البرهان أن "القوات المسلحة السودانية انفتحت داخل الحدود مع إثيوبيا وأعادت تأمينها وأنها لن تتراجع عن مواقعها كونها لم تكن معتدية".

وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن "القوات المسلحة بمقتضى الوثيقة الدستورية تعمل بانسجام تام مع شركاء الفترة الانتقالية من قوى الحرية والتغيير وشركاء السلام من حركات الكفاح المسلح لتنفيذ مهام المرحلة".

ودعا القوى السياسية بالبلاد للإسراع في إكمال هياكل الفترة الانتقالية ممثلة في المجلس التشريعي الانتقالي، وتشكيل المحكمة الدستورية "للسير قدما في تطبيق وترسيخ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة فى الحرية والسلام والعدالة".

وأكد البرهان سعي الحكومة في البلاد "لبناء مؤسسة عسكرية موحدة تحمى السودان وأجهزة الدولة التنفيذية ولا أطماع لها في الحكم".