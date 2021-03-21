شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل "حياة كريمة" وتطبيقها.. لتحقيق التنمية فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مبادرة حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية هى جزء من خطة الدولة المصرية 2030، والتى تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والاهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة منظومتى الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا للية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف انواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعى.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ البرنامج على 5 مراحل هي: الاستكشاف والتعرف، استنهاض المجتمع، التخطيط، تنفيذ الخطة التى وضعها أهل القرية، تقييم الإنجاز على ما تحقق، تبدأ من العام المالى 2014/2015 وتنتهى بنهاية العام المالى 2029/2030، وذلك على النحو التالى، حسبما ما رصدته دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات.

المرحلة الأولى: عدد 78 قرية تبدأ اعتبارا من 1-10-2014 وتنتهى فى 30-6-2019

المرحلة الثالثة: عدد 520 قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2021 وتنتهى فى 30-6-2025

المرحلة الرابعة: عدد 1040قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2023 وتنتهى فى 30-6-2027

المرحلة الخامسة: عدد 1300قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2025 وتنتهى فى 30-6-2029

المرحلة السادسة: عدد 1672قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2026 وتنتهى فى 30-6-2030