شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "تضامن الشيوخ" تطالب بضرورة مواجهة ظاهرة المغالاة فى تجهيز العروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن مغالاة الأسر فى تجهيز العروسة هى عادة خاطئة، ولابد من مواجهتها بشكل فورى، موضحة أن الأم تحاول أن تتباهى بجهاز ابنتها العروس، وتكلف نفسها أعباء كثيرة، وقد تضطر إلى أن تلجأ للقروض من أجل أن تنتهى من جهاز ابنتها.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال خطابه اليوم في عيد الأم عن تقديره للمرأة ودورها ووفها بالعديد من العبارات التي تؤكد على دور المرأة في المجتمع.

ولفتت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إلى أن جميع الجهات مطالبة بتوعية الأسر المصرية بضرورة التوقف عن المغالاة في تجهيز المرأة، متابعة : هل إذا سجنت الأم ستكون العروسة سعيدة بهذا الجهاز.