نقابة العاملين بـ"الغزل والنسيج": تكريم 41 امرأة عاملة بمناسبة عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد عبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أن المرأة المصرية كانت ولا تزال حالة فريدة من نوعها وتحمل بين طياتها العديد من التفاصيل العظيمة.

وبحسب بيان النقابة اليوم، جاء ذلك في كلمة آلقاها رئيس النقابة العامة في احتفالية عيد الأم التي نظمتها النقابة أمس، وحضرها الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وأعضاء مجلس إدارة "الشركة القابضة"، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لها، وقيادات "النقابة العامة" و"اللجان النقابية"، وجرى تكريم 41 امرأة عاملة في "القطاع".

وأشار رئيس النقابة إلى أن السادس عشر من مارس عام 1923 تم تأسيس اول اتحاد نسائي مصري وفي نفس اليوم عام 1956 حصلت المرأة المصرية علي حق الانتخاب والترشح وممارسة حقوقها السياسية وفي 21 من نفس الشهر نحتفل بعيد الأم التي حملت ودعمت وسهرت علي تربية الأبناء وقدمتهم شهداء من اجل الوطن.

وتابع قائلًا: "من داخل قلعة أسود عمال مصر ومن داخل قاعة الراحل أحمد فهيم أتقدم بالشكر والعرفان لكل أم وزوجة وأخت وابنة وكل امرأة مصرية أصيلة لما قدمته وتقدمه لكل عدو سواء من الخارج أو الداخل يريد إثارة العنف والفتن والبلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار".

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