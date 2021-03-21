"محاكمة رانيا يوسف بسبب الحجاب والمؤخرة وإخلاء سبيل مالك برج الدائري".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 20 متهمًا لإدانتهم بالاتجار بالبشر، بالأزبكية، بعقوبات متفاوتة من المشدد 6 سنوات لـ 15 عامًا.

وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 6 سنوات، كما عاقبت 15 متهمًا آخرين، بالمشدد 15 سنة، وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدرة 200 ألف جنيه.

ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولى، تحت إشراف اللواء حاتم نصار مدير مباحث المطار، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة، بحوزة راكبين قادمين من إيطاليا.

النيابة تستأنف على قرار "المعارضات" بإخلاء سبيل صاحب برج الدائري المحترق

استأنفت النيابة العامة على قرار قاض المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، والذي تضمن إخلاء سبيل مالك عقار كرداسة المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه، لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية دون ترخيص، وتشييد بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

بكفالة 5 ملايين جنيه.. إخلاء سبيل مالك برج الدائري المحترق

أخلى قاض المعارضات، بمحكمة مستأنف شمال الجيزة سبيل مالك عقار فيصل، المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار دون ترخيص، بكفالة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

دعوى سببها سقوط "الطائرة الروسية".. قضايا الدولة تُجنب الدولة دفع 3 مليارات جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر على انتصارين تحكيميين ضد شركتين تركية وروسية، ما جنّب خزانة الدولة قرابة 200 مليون دولار.

بتخفيضات تصل لـ 60%.. الداخلية تُطلق المرحلة السابعة عشر من مبادرة (كلنا واحد)

أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السابعة عشر من مبادرة (كلنا واحد) اعتباراً من 15 مارس الجاري ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

إحباط محاولة غسـلة 55 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")؛ لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجال "العقارات - السيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

28 مارس.. الحكم على رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب"

حجزت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، محاكمة الفنانة رانيا يوسف، بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب"، لجلسة 28 مارس؛ للحكم.

العدل: افتتاح أفرع جديدة للشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة ببعض المحافظات

افتتحت وزارة العدل، ثلاثة فروع توثيق جديدة ورفعت كفاءة ثلاثة فروع أخرى بعدة محافظات حيث تمايزت تلك الفروع بالعمل بنظام الشبك الواحد وفق أحدث النظم التقنية.