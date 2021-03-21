بعد زلزالٍ بقوّة 7.2 درجة، أمواج تسونامي متوقّعة في اليابان

اسماعيل عبد الحي - أفادت دائرة الأرصاد الجوية اليابانية بأن زلزالا بقوة 7,2 درجة على مقياس ريشتر وقع اليوم السبت، شمال شرقي اليابان، مضيفة أنه تم الإنذار عن إحتمال حدوث أمواج تسونامي.

ودققت دائرة الأرصاد أن تسجيل الهزات الأرضية تم في الساعة 18:09 اليوم السبت بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 60 كيلومترا تحت ماء البحر.

وأوضحت أيضا أن سكان العاصمة طوكيو شعروا بالهزات الأرضية أيضا.

وتابعت أن إرتفاع أمواج تسونامي المتوقعة في مقاطعة مياغي قد تصل إلى متر واحد.

من جانبها، أفادت قناة "HNK" اليابانية بأن 3 أشخاص أصيبوا بجروح مختلفة جراء الزلزال.

روسيا اليوم