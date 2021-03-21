منظمة الصحة العالميّة : إصابات "كورونا" في إرتفاعٍ للأسبوع الرابع على التوالي في العالم

اسماعيل عبد الحي - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم في إرتفاع للأسبوع الرابع على التوالي بعد 6 أسابيع من التراجع، ما يثير قلقا لدى المنظمة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي له، أمس الجمعة، إنه "بعد 6 أسابيع من التراجع في أعداد المصابين بفيروس كورونا في جانفي وفيفري نواجه الآن التنامي للأسبوع الرابع على التوالي".

وأشار إلى أن أعداد المصابين تتصاعد في غالبية المناطق.

وأضاف أن "هذا التوجه مثير للقلق ونحن لا نزال نرى آثار النسخ المتحورة من الفيروس وإنفتاح المجتمعات والتوزيع غير المتكافئ للقاحات".

وأكد أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا تستمر بالتراجع، ولكن بوتائر أبطأ مما كانت في وقت سابق.

روسيا اليوم