ميليشيا الحوثي تخفي جرحاها بتطويق مستشفى في صنعاء

حيث قال المصدر بأنه قبل أسبوعين قام الحوثيون بتطويق المستشفى بشكل كبير جدا، وأكدت معلومات إصابة قيادي حوثي كبير في جبهة نهم، مع التحفظ الكامل عن اسمه أو معلوماته، وأخذ الحيطة والحذر، وتلاشت تلك الحراسات بعد أيام قليلة، إلا أنه منذ يوم الجمعة عادت الحراسات بشكل مكثف وكبير.
إخراج المرضى
وأوضح المصدر أنه تم إخراج المرضى المنومين، وتفريغ المستشفى بشكل كلي، لأسباب غير واضحة من الحوثيين، وعلى مراحل، فيما تم منع استقبال أي حالات جديدة، مشيرا إلى أن مالك المستشفى المتوكل تلقى خطابا من وزير الصحة الحوثي طه المتوكل بهذا الشأن، ومنح الثقة للمستشفى وطاقمه في الكثير من الأمور الطبية.
تعهدات طبية
وبين المصدر أنه لوحظ أخذ تعهدات خطية على كافة الطواقم الطبية بالمستشفى، بعدم إفشاء أو تصوير أو نقل أي معلومات لخارج المستشفى، وأن الشخص الذي يخالف ذلك يتعرض لعقوبات فورية وفق الأنظمة والقوانين.
إجراءات الحوثيين لإخفاء جرحاهم
تطويق مستشفى عبدالقادر المتوكل في صنعاء
منع دخول أي شخص إلا لسبب كبير
منع الدخول بالجوالات أو الوقوف في ساحات أو ممرات المستشفى
منع الدخول الجماعي حتى للأسرة الواحدة
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