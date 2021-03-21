وزير الدفاع الأمريكى يزور أفغانستان

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زيارة لم تكن معلنة مسبقا إلى أفغانستان، وفق ما أفاد البنتاجون، قبل أسابيع من الموعد المقرر، لاستكمال انسحاب الجنود الأمريكيين، بموجب الاتفاق المبرم بين واشنطن وطالبان العام الماضي. وعقد أوستن محادثات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، بعد أقل من أسبوع من تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن استكمال عملية انسحاب قوات بلاده بحلول المهلة النهائية، في الأول من مايو سيكون أمرا «صعبا». ويذكر أن مسؤولي البنتاجون أمروا بعدم نشر أي معلومات عن الزيارة قبل مغادرة أوستن.



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