5 أنشطة لمركز الملك سلمان للإغاثة

عملت منظمة الصحة العالمية على توفير إمدادات المياه لـ 84 مرفقاً صحياً في جميع أنحاء اليمن، مما يمكن من الوصول إلى أكثر من 273.300 فرد، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. يذكر أن الدعم المتواصل من المركز ساعد منظمة الصحة العالمية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، خصوصاً في القطاع الصحي وتوفير المياه.

نزع 1679 لغما

تمكّن مشروع «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام» خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2021 من انتزاع 1679 لغمًا في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 225.509 ألغام، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية. وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين لغمين مضادين للأفراد، و246 لغمًا مضادًا للدبابات، و1429 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين. ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع «مسام» إلى تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

مواد إيوائية للنازحين

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية شملت 9 خيام وبطانيات وحقائب إيوائية وبسط، للنازحين في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 56 نازحا. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

هدية المملكة لسريلانكا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 75 طناً من التمور هدية المملكة إلى جمهورية سريلانكا. وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا ذياب الشريف للمسؤول عن الشؤون الإسلامية السريلانكية محمد أشرف، في مقر السفارة السعودية بالعاصمة كولومبو.

الإصحاح البيئي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 4 حتى 10 مارس 2021 ضخ 315.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 305.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 21 حملة للرش الضبابي لمكافحة الأوبئة، وتنفيذ حملة واحدة للنظافة، استفاد منها 8400 فرد.