مباحثات بين السعودية ووكالة الطاقة الذرية

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي. وجرى، خلال الاتصال، استعراض أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم، لتحقيق التنمية المستدامة عالميا.

كما ناقش الجانبان أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

يذكر أن المملكة تسعى للاستفادة من خبرات الوكالة الدولية في إدخال الطاقة النووية، للإسهام في مزيج الطاقة الوطني، وما يتطلب ذلك من تنمية للقدرات البشرية من أجل بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لقطاع الطاقة، متبعة في ذلك معايير الوكالة، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة، ودراسة الخصائص التفصيلية للمواقع المرشحة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مشاريع الطاقة النووية لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة. ويقوم موقف السعودية على مبدأ حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالاتها كافة.