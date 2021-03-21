تعزية مالي في ضحايا العمل الإرهابي بمنطقة تيسيت

بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الانتقال رئيس الدولة في جمهورية مالي باه إنداو، إثر نبأ العمل الإرهابي، الذي وقع في منطقة تيسيت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مالي وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المالي الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون». من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الدولة في مالي، قال فيها: «علمت بنبأ العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مالي الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».



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