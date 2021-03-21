بعد أربع سنوات من قطع العلاقات.. موريتانيا وقطر تقرران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخارجية الموريتانية، الأحد، أن موريتانيا وقطر قررتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.



وقالت الوزارة، في بيان: “بعد اتصالات مكثفة، على مدار الأسابيع المنصرمة، وبمواكبة مشكورة من سلطنة عمان الشقيقة، قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما”.



وأضافت أن وزيري الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عقدا اجتماعين في الدوحة، مؤخرا، جرى خلالهما التطرق إلى علاقات الأخوة والتعاون العريقة بين البلدين.



وتابعت أن الوزيرين اتفقا، بناءً على المناقشات خلال اللقاءين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وقطر، وإعادة فتح السفارتين في أقرب الآجال.



وفي عام 2017، قطعت موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بالتزامن مع بداية أزمة حادة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.



وقطع هذا “الرباعي” العلاقات وأغلق الأجواء والحدود مع قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.



وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت القمة الخليجية الـ41 في السعودية عن اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية، ما قاد إلى تحسين العلاقات بين قطر و”الرباعي” ودول أخرى التزمت بموقفه.



المصدر: الأناضول