الحكومة اليمنية تعلن سيطرة قواتها على مواقع مهمة في مأرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 9:15 مساءً

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، سيطرة قواتها على مواقع مهمة في محافظة مأرب، إثر معارك مع قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية للشهر الثاني على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة للحكومة إن “قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في جبهتي الكسارة والمشجح، تمكنوا من خلاله من تحرير مواقع مهمة، وتكبيد الجماعة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات”.

وأضافت أن “العملية العسكرية في جبهتي الكسارة والمشجح تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش”، مشيرة إلى تمكن طيران التحالف العربي من تدمير 12 آلية عسكرية تابعة للحوثيين في جبهة الكسارة شمال غربي مدينة مأرب.

ويأتي التقدم الميداني للجيش اليمني، عقب يومين من إعلانه مقتل أكثر من 83 من جماعة الحوثيين وإصابة العشرات، في معارك صد خلالها هجمات للجماعة على مواقع عسكرية في جبهتي هيلان والكسارة غرب وشمال غربي مأرب.