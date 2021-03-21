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هذا ما توقعه مؤسس بايونتيك حول السيطرة على كورونا في أوروبا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أوغور شاهين

أبدى أوغور شاهين مؤسس شركة بايونتيك شريكة شركة فايزر في صنع أحد أول لقاحات فيروس التي تم إقرار استخدامها تفاؤله بالسيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف، رغم تعثر توزيع اللقاح المضاد له.

وقال لصحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية: “من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف. ستكون هناك عمليات تفش لكنها لن تكون مؤثرة. ستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا.”

وتواجه حكومات الاتحاد الأوروبي انتقادات بسبب البداية البطيئة لحملات التطعيم مع تخلف الاتحاد الأوروبي بفارق كبير عن دول مثل إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة نتيجة مشكلات في الإمدادات.

لكن شاهين قال إنه متفائل بأن هذه المشكلات سيثبت أنها مؤقتة. وأضاف أن من الممكن ضمان تطعيم 70 في المئة من الألمان بحلول نهاية سبتمبر عندما لن يسبب الفيروس مشكلات تذكر.

ويشعر كثيرون بقلق متزايد في ألمانيا من قيود كوفيد-19. واحتج نحو 20 ألف شخص على العزل العام في مدينة كاسل بوسط البلاد، السبت.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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