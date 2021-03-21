ولي عهد أبوظبي : أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات .. أنتن الخير والبركة

محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات بعيد الأم.



وقال عبر تويتر : أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات .. أنتن الخير والبركة..نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر و الإرادة..تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها..تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم..في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة.