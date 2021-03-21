شكرا لقرائتكم خبر عن قراصنة إيرانيون يختطفون سفينة عراقية ويطالبون بفدية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام، عن مصادر مطلعة، إن قراصنة إيرانيين اختطفوا سفينة عراقية في المياه الإقليمية الإيرانية، وطالبوا مالكها بفدية.

وقال النائب عن محافظة البصرة، كاظم فنجان، وهو وزير النقل الأسبق، “إنه تلقى مناشدات موثقة من مالك سفينة القطر العراقية (T-4) التابعة للقطاع الخاص”.

وناشد مالك السفينة بتخليصها من قبضة القراصنة الذين اقتادوها إلى مكان مجهول، مؤكداً أنهم طلبوا فدية مقدارها 80 ألف دولار لإطلاق سراحها.