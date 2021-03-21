شكرا لقرائتكم خبر عن تجمعات سياسية لبنانية تحمل «حزب الله» مسؤولية انهيار الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر «لقاء سيدة الجبل» و«حركة المبادرة الوطنية» بعد اجتماعهم أمس أن حزب الله يتحمل بسطوة سلاحه على الدولة ومؤسساتها مسؤولية الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والتردي الوطني، وعبثا يحمل الحزب المسؤولية لهذا أو ذاك فيما هو المسؤول الأول والأخير عن سقوط الدولة، بعدما جعل من لبنان منصة للاحتلال الإيراني ولمعاداة الدول العربية والمجتمع الدولي.

أداة الاحتلال

وأكد المجتمعون تمسكهم بالدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و1701 التي تشكل مجتمعة ضمانة لبنان ومكوناته جماعات وأفرادا، ويرفضون شكلا ومضمونا دعوة أمين عام حزب الله إلى ما سماه سد ثغرات في نظامنا السياسي معطوفة على دعوة أخرى له بعنوان حلول دستورية تراعي التوازنات الدقيقة في موضوع الصلاحيات في مجالي التكليف والتأليف. وبالتالي فإن الثغرة الوحيدة التي على اللبنانيين سدها، لا بل حلها، هي حزب الله وسلاحه - أداة الاحتلال الإيراني.​

وكان حسن نصر الله توعد بفوضى أمنية وبحرب أهلية، إن لم تسِر البلاد وفقا لمعادلاته في الحكومة والسياسة والاقتصاد، ضاربا بكل المساعي الدولية وخصوصا المبادرة الفرنسية عرض الحائط، خصوصا لجهة تأليف حكومة تكنوقراط التي نعاها قبل أن تبصر النور.

وبعد كلمة نصر الله خرج اللبنانيون إلى الشوارع ليرددوا «إيران برا برا.. بيروت حرة حرة» خلال مظاهرة خرجت في العاصمة بيروت أول أمس الجمعة، كما هتف المحتجون ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها المسؤولية عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلوا إليه، ورفعوا صرخات تتهم المسؤولين والزعماء بالتسبب بالعنف والحرب الأهلية.

لا حكومة في لبنان

ويؤكد المحلل السياسي يوسف دياب، في تصريح لـ(اليوم)، أن «تشكيل الحكومة عاد إلى ما قبل المربع الأول، بما معناه أن السقف الذي وضعه ميشال عون بأن حكومة من 20 وزيرا والطلب من الرئيس المكلف سعد الحريري العودة إلى التشاور مع الكتل النيابية حول تمثيل القوى المسيحية، جعل الحكومة في خبر كان، لم يعد هنالك تشكيل للحكومة في القريب»، موضحا أن «كلام الرئيس عون الأخير يتقاطع مع كلام الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله ومع تغريدة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المؤيدة لكلام نصر الله الذي غيَّر كل المعادلة لتأليف الحكومة، ونسف بالمطلق المبادرة الفرنسية التي تنص على تأليف حكومة تكنوقراط ـ مستقلين ـ غير تابعين للأحزاب، إلا أن نصر الله يطالب بحكومة تكنوسياسية».

ويقول دياب: «فلقد وضع أسسا جديدة للبلد فإما أن نسير بالتوجه الذي يرسمه أو أن تذهب البلاد نحو حرب أهلية، فهو وضع معادلات سياسية وأمنية واقتصادية جديدة في البلد، فلقد منع عن المتظاهرين قطع الطرقات والاحتجاج معتبرا أنهم يلعبون بالسلم الأهلي، كما حذر نصر الله بحرب أهلية في الوقت الذي ليس هنالك أحد على استعداد للقيام بحرب سواه هو شخصيا. الأمور مقفلة ولبنان متجه نحو السيناريو الأسوأ، أي المزيد من الانهيار الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى الفوضى الأمنية»، متسائلا: «هل الحزب مستفيد اليوم من الفوضى الأمنية؟ هنا يكمن السؤال».

يضيف المحلل السياسي: «يبدو أنه بعد الانهيار الاقتصادي لم يتمكن من الضغط على المجتمع الدولي والعربي للقبول بالصيغة التي يفرضها حزب الله ومن خلفه إيران، إما بحكومة سياسية تبقى تحت سيطرة حزب الله، أو الذهاب نحو فوضى، لأنه يبدو أن الإيراني ليس مرتاحا على وضعه اليوم للتفاوض مع الأمريكي، ولبنان ساحة من الساحات التي يتمكن الإيراني من خلالها من الضغط على المجتمع الدولي. الوضع اللبناني قاتم وصعب وليس هنالك حكومة، كما أن هناك تشكيلا إذا كان الرئيس الحريري سيلتقي الرئيس عون يوم الاثنين، بحسب الأجواء التي سربت من القصر الجمهوري وكيف أن الرئيس اللبناني حاول أن يملي شروطه لتأليف حكومة».