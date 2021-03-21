ترامب "فورس وان" تتحسر.. معطوبة بأحد مطارات نيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعاني طائرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وضعا صعبا بعد توقفها في أحد مطارات نيويورك تتحسر على ماضيها الحافل.

وذكر تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطائرة البوينج 757 الشخصية لدونالد ترامب التي كان يطلق عليها في السابق "ترامب فورس وان" تقبع على مدرج مسور في مطار صغير شمال ولاية نيويورك، حوالي 60 ميلا شمال مانهاتن، وأحد محركاتها يعاني فقد بعض أجزائه، بينما الآخر ملفوف في بلاستيك.

يقيم ترامب الآن على بعد آلاف الأميال في فلوريدا، ويبدو أنه لا يهتم كثيرًا بإنفاق مئات الآلاف من الدولارات لإعادة الطائرة إلى الأجواء.

ويستخدم بدلاً من ذلك طائرة سيسنا إكس750 للطيران من بالم بيتش إلى مدينة نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر.

لكن المطلعين أعربوا عن دهشتهم من تخلي ترامب عن الطائرة - التي كانت ذات يوم درة ممتلكاته.





وأرجع البعض سبب تخلي ترامب عن الطائرة هو التكلفة الباهظة لعملية إصلاح الطائرة حيث يشير الخبراء إلى أن تكلفتها يمكن أن تصل إلى ما يزيد على مليون دولار، وهو رقم لايبدو أن ترامب قادر على دفعه الآن. فبالرغم من أن الحالة الراهنة لأوضاعه المالية ليست معروفة للعامة، لكن وباء كوفيد 19 كان أثر واضح على الفنادق التي تعتمد عليها كثير من أعماله.

اشترى ترامب الطائرة عام 2010 من الملياردير بول ألين الرئيس المشارك لشركة مايكروسوفت، وسرعان ما أدخل عليها تغييرات تتناسب مع شغفه بالبهرجة.

تم تصنيع الطائرة في عام 1991 ، لكنها بدت بحالة جيدة بعد أن أمضى ترامب ستة أشهر في العمل مع مصمم داخلي لإعادة تجهيز الجزء الداخلي للطائرة.

ولطالما أحب ترامب أن يتباهي بها، وبمقاعدها الجلدية ذات اللون الكريمي، وحماماتها المطلية بالذهب، ومقاعد من جلد الماهوجني ومقاعد ومزالج ومقابض أبواب مطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا.





بينما تستطيع الطائرة 757 العادية أن تستوعب أكثر من 200 راكب، تم تصميم طائرة ترامب 757 لتستوعب 43 راكبا فقط

وفي عام 2015، استخدم ترامب الطائرة للمشاركة في حملته الانتخابية، وحلقت في جميع أنحاء البلاد لتحية الحشود المحبة الذين انتظروا في مطارات مختلفة حتى تهبط الطائرة.

وساعدت الطائرة في تعزيز صورة ترامبكملياردير ناجح يتمتع بكل من الفطنة التجارية والإحساس بالأناقة اللازمين لقيادة أقوى دولة في العالم.

بعد فوز ترامب بالبيت الأبيض، استبدل ترامب فورس وان بالطائرة الرئاسية الحقيقية.





اختار ترامب طائرته الصغيرة "سيسنا 750"، والتي تتسع لسبعة أشخاص فقط.

ويقول أحد العاملين في شركة تأجير طائرات تكلفة التحليق بطائرة سيسنا يكلف حوالي 5000 دولار في الساعة للطيران.

في المقابل، ستكلف الطائرة 757 ما يصل إلى 18000 دولار في الساعة للطيران.

لكن وسط تقارير عن تطلع ترامب للترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024، فمن المحتمل أن يتم البدء في إصلاح طائرته المحبوبة قريبًا لتحلق في السماء مرة أخرى.