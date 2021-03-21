شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا خطط نظام الملالي لقصف قاعدة عسكرية في واشنطن؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في تأكيد جديد على الإرهاب الإيراني، كشف مسؤولان بارزان في المخابرات الأمريكية، أن نظام الملالي هدد باستهداف قاعدة «فورت ماكنير» العسكرية في العاصمة واشنطن. وقال المسؤولان البارزان بحسب ما نقل عنهما اليوم (الأحد): إن الاتصالات التي اعترضتها وكالة الأمن القومي في يناير الماضي أظهرت أن الحرس الثوري الإيراني بحث شن هجمات على غرار استهداف «المدمرة يو إس إس كول»، ضد قاعدة فورت ماكنير العسكرية. وأفصح مسؤولا المخابرات عن أن التهديدات الإيرانية تضمنت قتل نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف مارتن وخططا للتسلل ومراقبة قاعدة فورت ماكنير.

وكانت تلك التهديدات أحد الأسباب التي أدت إلى تعزيز الحماية حول فورت ماكنير، التي تقع إلى جانب منطقة ووتر فرانت ديستركت البحرية التي طورت حديثاً في واشنطن.

وكان مسؤولو المدينة اعترضوا على خطة الجيش إضافة منطقة عازلة تمتد ما بين نحو 75 إلى 150 متراً، من شاطئ قناة واشنطن، ما سيحد من الوصول إلى قرابة نصف عرض الممر المائي المزدحم الذي يجري بالتوازي مع نهر بوتوماك.

يذكر أن الهجوم الانتحاري الذي وقع في أكتوبر 2000 عندما توقف قارب صغير إلى جانب المدمرة الأمريكية في اليمن في ميناء عدن، أسفر عن 17 قتيلا من البحارة.