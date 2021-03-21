شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات ميانمار.. أطباء ضد الانقلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تجددت الاحتجاجات في ميانمار اليوم (الأحد)، وأطلق مهنيون عاملون في المجال الطبي يوما آخر من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي. وقتلت قوات الأمن بالرصاص شخصا واحدا على الأقل في مسيرة في مكان آخر. واصطف نحو 100 طبيب وممرضة وطلبة طب وصيادلة، يرتدون المعاطف البيضاء الطويلة، على طريق رئيسي في ماندالاي لترديد الشعارات وإعلان معارضتهم للانقلاب.

ومع تزايد خطورة الاحتجاج الجماهيري، تحرك المتظاهرون المناهضون للانقلاب في ماندالاي في وقت مبكر لتقليل مخاطر المواجهة مع قوات الأمن.. أعلنت الجمعية المستقلة لمساعدة السجناء السياسيين مقتل 247 خلال حملة القمع التي أعقبت الانقلاب. وأكدت الجمعية القبض على 2345 شخصا أو توجيه اتهامات إليهم، ولا يزال 1994 منهم محتجزا أو مطلوبا للقبض عليهم.

ونفذ المهندسون في ماندالاي، (الأحد،) ما أطلق عليه «الإضراب بدون بشر»، وهو أسلوب شائع بشكل متزايد يتضمن وضع اللافتات في الشوارع أو الأماكن العامة الأخرى بدلا من المتظاهرين من البشر.