شكرا لقرائتكم خبر عن معارك ضارية شمالي سوريا تتزامن مع قصف روسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلعت اشتباكات عنيفة، الأحد، بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من جهة، والقوات التركية وجماعات مسلحة موالية لها من جهة ثانية، قرب بلدة عين عيسى الاستراتيجية في شمال سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري، بالتزامن مع قيام طائرات حربية تركية بشن غارات جوية على تلك المنطقة للمرة الأولى منذ 17 شهراً، فيما قصفت مقاتلات روسية مناطق عدة على مقربة من الحدود التركية.

«قسد» تتصدى

وأورد المرصد السوري أن الاشتباكات اندلعت منذ يوم الجمعة، بعدما حاولت القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها التقدم في قريتي المعلق وصيدا شمال غرب بلدة عين عيسى، التي كانت «قسد» تتخذ منها مقراً رئيسياً لها. وشنت القوات التركية والفصائل هجومها، وفق المرصد، بعدما انتهت قوات سوريا الديمقراطية من تفكيك ألغام في القريتين، تمهيداً لعودة المدنيين. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «القوات التركية الداعمة للفصائل تستهدف منذ ليل السبت/ الأحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة المدفعية». وقال إن «قوات سوريا الديمقراطية تمكنت (حتى الأحد) من منع أي تقدم للفصائل الموالية لأنقرة».

غارات تركية

وكان الطيران الحربي التركي تدخل ليلاً بغارة استهدفت قرية صيدا، بعدما «دمرت قوات سوريا الديمقراطية دبابة تركية»، وفق المرصد. وتُعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران الحربي التركي تلك المنطقة منذ هجوم عام 2019. ونفت مصادر أمنية تركية شن الطيران التركي غارة في عين عيسى. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها «ردت» على وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، «التي فتحت النيران على قواتنا الخاصة المتمركزة في منطقة (نبع السلام)»، وهو الاسم الذي أطلقته أنقرة على عملية 2019.

مستشفى الأتارب

من جهة أخرى، قصفت طائرات روسية، مساء الأحد، مناطق قرب الحدود التركية، في أول هجوم من نوعه هذا العام، حسب مصادر محلية.

وقالت المصادر لوكالة «رويترز» إن الطائرات قصفت هدفاً قرب معبر حدودي وعلى مشارف بلدة سرمدا بمحافظة إدلب، في حين أصاب صاروخ أرض أرض قرية قرب الحدود مع تركيا. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر.

وقال المرصد السوري إن «طائرة حربية روسية نفذت غارات على معمل الغاز ومحيطه التابع لشركة وتد ومبنى وكازية في محيط مدينة سرمدا الحدودية مع لواء إسكندرون بريف إدلب». كما قصفت الطائرات الروسية قرية كفرشلايا بالقرب من مدينة أريحا بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية على الفور.

(وكالات)