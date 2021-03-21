مصنع الأحلام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة : مدحت صفوت

«ديوان العرب»، هي العبارة القديمة التي تحتفظ للشعر بمكانته في التراث الثقافي العربي والإنساني، والدالة على المكانة الخاصة التي أفردها العرب لهذا الفن. ومنذ المراحل الأولى في التراث الأدبي، عَكَسَ الشعرُ أعمق إحساس بالهوية الذاتية العربية والتاريخ الجمعي، والتطلعات إلى المستقبل. وضمن هذا التقليد كان دور الشاعر ذا أهمية كبيرة، وظل الارتباط بين الحياة العامة وإنشاد القصائد الرنانة رابطاً مباشراً من حقبة ما قبل الإسلام «الجاهلية»، عندما كان الشاعر سلاحاً لفظياً رئيسياً، وشخصاً يمكن الاستشهاد بنصوصه لمدح أبطال قبيلته وذمّ القبائل المعادية.

لم تكتف العبارات الشعرية بالثناء على الحاكم الذي رعى الشاعر فحسب، بل عكست اعتزازاً بإنجازات ومدى السيادة، وبات الشاعر كأنه مدعو ليعكس المزاج السياسي السائد، أو يعارضه. وفي أوقات الأزمات كان دائماً، ولا يزال، صوت الشاعر الذي يرفع أولاً ليعكس المآسي والغضب والمخاوف ويرفع من الهمم ويجدد العزائم، فهل حقاً لا يزال الشعر مدونة الآمال والتطلعات؟

مع تواصل احتفال الجهات المختلفة باليوم العالمي للشعر، الذي يوافق 21 مارس/ آذار من كل عام، يطرح السؤال نفسه عما إذا كان الشعر لا يزال ديوان العرب، في ظل ما تنازعه منافسات أدبية أخرى منها القصة والرواية، علاوة على مواقع التواصل الاجتماعي نفسها، التي صارت تستقطب شريحة كبيرة من المتلقين، وتكاد تسحب البساط من معظم الآداب.

حامل المعنى

قبيل الحديث عن علاقة الشعر بمدونة أحلامنا، تجدر الإشارة إلى أن رؤية الشعر بوصفه «سجلاً» مسألة قديمة، تعتبر النصوص الشعرية مجرد «حامل معنى»، وليست تشكيلاً فنياً وجمالياً، الأمر الذي تطور خلال العقود الأخيرة، حتى لم تعد القصائد منفصلة عن هموم شعرائها، وثقافاتهم وطبيعتهم الإنسانية، فالشاعر أصبح لصيقاً بنصه على نحو حميم، لا مسافة فيه بين الذات والموضوع، حتى غدا كل موضوع ذاتاً، والعكس صحيح أيضاً، وأصبح الشعر هو القضية، بصرف النظر عما يدور في الواقع والعالم، لكن هذه المعادلة تهتز أحيانًا، حين تقع النصوص الشعرية في الاستسهال والمجانية، ونجد أنفسنا إزاء قصائد فقيرة جمالياً ومعرفياً، تستنسخ نفسها بحرية مريضة وألاعيب مكرورة تعيد إنتاج ما سبق وتكرس له بفوضى شائهة لا طعم لها.

وبخلاف الصراع الأيديولوجي الجمالي هناك، مشكل حقيقي خاص بالكتابة الشعرية الراهنة، وهو أن كثيرين من الشعراء والنقاد على السواء، يبحثون دوماً في الكتابات الراهنة عن أصوات معيارية سابقة، فالشغل الشاغل هو البحث عن «أب فني» سابق على اللحظة الحالية، ما يثقل كاهل الشعر، والشعراء، ويُغطي على تجارب شعرية فردية متميزة وغير محصورة في جيل واحد، ورغم ذلك فالمشترك بينها عدم دراستها جمالياً بالشكل اللائق، وعدم انخراطها في الصراعات الصاخبة من قبل من يسعون للتسلط على الشعر، لا إنتاجه.

تطور فني

ما يهمنا بشأن حال الشعرية العربية المعاصرة، أن القصيدة العربية الراهنة لم تهدر وقتاً طويلاً في الدفاع عن نفسها، في معركة «ديوان العرب.. الشعر أم الرواية؟»، إذ تركت النصوص السجالات وركزت على تطوير نفسها، فالقفزات الفنية التي مرت بها الشعرية العربية طوال القرن العشرين مثلًا، قد تفوق كل القفزات التاريخية التي حققتها القصيدة في ألفي عام، ساعدها على ذلك أن حركة تطورها تنوعت بين الجماعية والفردية؛ أي جماعات شعرية مارست الكتابة وفق توجه عام أو حركة جماعية شكلية تنضوي تحتها مجموعة أسماء من الشعراء، كذلك نماذج فردية نابعة من الذات غير المكترثة بالوعي الجمعي والذائقة الجمالية المشتركة.

والجمع بين الفردية والجماعية في التطور الفني للشعر العربي، يمكن أن نشير إليه بمقولة الكونت لوتريامون «الشعر يكتبه كل فرد، ليس فرداً واحداً»، حالة جمعت بين الجماعية ولم تغفل كون الإبداع عملاً فردياً بالأساس، ساعية في جوهرها نحو نبذ التقاليد والتأكيد على ضرورة عودة الفنانين إلى الحفر بأظفارهم للبحث عن منابع الجدة والأصالة، وتضمن ذلك بطبيعة الحال نبذ التوقعات التقليدية. وتبعاً لذلك ركزت الحركة على حرية التعبير والابتكار، وكانت النتيجة ترك الحبكات التقليدية.

أزمة راهنة

ومع هذا التسليم بالتطور الفني الكبير الذي عايشته القصيدة العربية، يحق لنا أن نستدرك أن الكتابة الأدبية في عمومها، والشعرية بخاصة، تعيش أزمة، وهي ليست منفصلة عن الأزمة الكلية التي تعيشها المجتمعات، وتتعدد أبعادها بين سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، لكنّ الكتابة الشعرية العربية الحالية تمر بأزمتها الخاصة التي تتسم ببعدين، الأول ذاتي يخص القصيدة وشعراءها، والآخر خارجي يتعلق بالسياقين الثقافي والأكاديمي العربيين، ما قد يحول بين الشعر وقرائه، أو بين القصيدة وتطلعاتها لأن تصبح مدونة الأحلام والآمال.

وفي الوقت الذي يراهن النقاد الأوربيون والأمريكيون على «القصيدة الرقمية»، أو ما يُعرف بالأدب الإلكتروني، وتدمير كل «مخلفات الحداثة» والانطلاق نحو مناطق الكتابة البصرية حتى وصل الأمر نحو إنتاج نصوص ميكانيكية من دون تدخل الإنسان، لا يزال يقبع الوسط الثقافي العربي عامة مشغولًا بصراع قصيدتي النثر والتفعيلة، وهي قضية شكلانية، ومفتعلة في كثير من الأحايين، وإشارة دالة على أن الثقافة العربية لا تزال تناقش بديهيات، ولا يعني هذا سوى أمر واحد هو أننا نتقاتل بعيداً عن أرض المعركة، وفي معركة لا تخص القضية من الأساس.

أما العامل الخارجي، فرغم نجاح القصيدة الراهنة في فرض سيطرتها على المنتديات الثقافية، والدراسات النقدية المقدمة للمؤتمرات، أو المنشورة في الدوريات الثقافية، لكنّها لا تزال من دون حضور يذكر داخل الدراسات الجامعية، ولأسباب تتعلق بطبيعة العقلية النقدية المتحكمة في المؤسسات الأكاديمية العربية، وتُعنى جل الدراسات المقدمة كأطروحات ماجستير أو دكتوراه بالقصيدة القديمة في أشكالها المتباينة، ما يعني خسارة منتجات كتابية قادرة على توليد رؤى وأشكال جديدة، من شأنها أن تؤدي بالضرورة إلى فضاء جمالي جديد ومغاير.

وسيلة معرفة

تقودنا الشاعرة الأمريكية والمناضلة النسوية الشهيرة أودري لورد، إلى ضرورة فن الشعر، بوصفه أساساً وجودياً للبشر، وسبباً من أسباب استمرار الحياة، فالشعر ليس رفاهية، بل ضرورة حيوية لوجودنا، هو الضوء الذي نؤسس فيه آمالنا وأحلامنا نحو البقاء من جهة، والأمل في مستقبل أفضل من جهة أخرى، النور الذي يتحول للغة، ثم تصير اللغة فكرة، فالشعر وسيلة نعاين بها المجهول ونسمي به ما لا نعرفه حتى يمكن التفكير فيه.

وانطلاقاً من هذه الأهمية، تعمل الولايات المتحدة منذ عام 2005 على رعاية برنامج «الشعر بصوت عال Poetry Out Loud» للفنون، وهو البرنامج الذي يقيم مسابقة خاصة في الإلقاء لطلاب المدارس، بهدف إكسابهم الثقة والمعرفة الأدبية والنقدية للكتابات الشعرية، تقليدية ومعاصرة، فضلًا عن إتقان الخطابة، وهو المشروع ذاته الذي تجاوب معه نحو 3 ملايين طالب، ونحو 10 آلاف مدرسة في الولايات الأمريكية في خمسة عشر عاماً.

والشاعرة التي سبق أن تدربت في البرنامج، شينتوريا مونيي، تؤكد أن التدريب شجعها على رؤية الشعر بوصفه «الصورة النهائية لأحلامها»، استناداً إلى كونه الوسيلة التي نشكل من خلالها جسراً بين القلب والعقل، ونخلق حقائق ملموسة من خيالنا، مستعيرة مقولة أودري لورد «الشعر ليس رفاهية، بل كينونة نفس، وصراخ معركة»، وهو لديها بصيرة أيضاً، فالفن بصفة عامة، والشعر في القلب منه، «جرح تحول إلى نور» بتعبير الرسام الفرنسي جورج براك.

ومع الأوضاع الحالية التي تمر بها البشرية ويعيشها الإنسان في أغلب أرجاء الأرض، ومع استشراء اليأس وبلا سقف نهائي، يبدو حضور الشعر والفن في مجتمعاتنا «ضرورة»، يمكن أن نصفها بضرورة التغيير، وأكثر من أي وقت مضى، وعلى ذكر التغيير، فإن الخيط المشترك بين الشعر والتغيير، هو الانشغال بالأحلام، ولنقل «صناعة الأحلام». هنا، يصنع الشعر الأحلام، ويجعل من الممكن سماع أجمل أحلامنا وتحقيقها. والأمر ببساطة يتطلب منح الأصوات الفنية خاصة الشبابية الفرصة للتعبير عن سحرهم الداخلي وحقيقة التغيير.

وتعاود شينتوريا مونيي، التي أصدرت مؤخراً ديواناً يتمحور حول قضايا النساء والسود، لتقتبس مقولة من أغنية «أعظم حب للجميع» لويتني هيوستن «الأطفال هم مستقبلنا، علّمهم جيداً، ودعهم يقودوا الطريق»، مؤكدة أنه ومن خلال تشجيع الشباب على معرفة الشعر وقراءته وإنشاده، فإننا نكسبهم أصواتاً كأدوات تغيير، يرسمون من خلاله عالماً جديداً أقل قسوة وأكثر رحابة.

تنوع لغوي

«إن أمة بلا شعر هي أمة بلا روح،‏‏ وأمة بلا نقد هي أمة عمياء»، هكذا يقول الشاعر المكسيكي أوكتافيو باث‏‏، وإيماناً بهذه القيمة اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة «يونيسكو» خلال دورته الثلاثين المنعقدة في باريس عام 1999، ولأول مرة، يوم 21 مارس/ آذار، اليوم العالمي للشعر بهدف دعم التنوع اللغوي، ومنح اللغات المهددة بالاندثار فرصاً أكثر لاستخدامها في التعبير. ويعتبر اليوم العالمي للشعر فرصة لتكريم الشعراء ولإحياء التقليد الشفهي للأمسيات الشعرية.