نديم الروح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استطلاع: نجاة الفارس

في يومه العالمي، هل لا يزال الشعر مدونة الآمال والتطلعات؟ يؤكد عدد من الشعراء والكتاب أن أفضل احتفال بالشعر هو أن نعود إليه ونقرأه وننشره حتى ولو برسالة إلكترونية قصيرة نرسلها إلى صديق، فالشعر صوتنا الداخلي الأصيل، ونديم الروح، كما أن الاحتفال بيوم الشعر العالمي إقرار من منظمة «اليونيسكو» بالقدرة الفريدة للشعر على التقاط الروح الإبداعية للعقل البشري في التعبير عن إنسانيتنا المشتركة في الارتقاء نحو الجمال.

ويضيفون في استطلاع ل«الخليج» أن الشعر حاضر بقوة وسيبقى الناطق الرسمي لمشاعر كل حقبة زمنية بأفراحها وأتراحها، ولنحتفي بالشعر لا يكفي أن نشتري الدواوين، ونقرأ النصوص فحسب، بل أن نفتح قلوبنا وحواسنا كلها للشعر ولما يمثّله من قيم جليلة جميلة نبيلة.

تواصل مباشر

يقول الشاعر خالد البدور: ربما أفضل احتفال بالشعر هو أن نعود إليه ونقرأه وننشره حتى لو برسالة إلكترونية قصيرة نرسلها إلى صديق، فالشعر صوتنا الداخلي الأصيل، وخلاصة اللغة وثمرتها الحقيقية، وحين نستعيده ونتشارك به فنحن نعيد لروحنا التوهج، وللغة كوسيلة تواصل الحياة والنماء، على الرغم مما يشاع من أن الناس هجرت الشعر، لكن ما هو واضح أن الشعر اليوم يكتسب آفاقاً ونوافذ ومنصات جديدة للوصول إلى الناس، فمن خلال بحث بسيط نرى مثلاً أن الشاعرة هندية الأصل وكندية الجنسية، روبي كور، البالغة من العمر 21 عاماً لديها ما يقارب 4 ملايين متابع لمنصاتها الرقمية، وباعت أكثر من 8 ملايين نسخة من كتبها، على الرغم من صغر سنها، ورفض الكثير من دور النشر طباعة كتبها في بداياتها، هذا هو حال الآلاف من الكتاب الشباب الذي يجدون وسائل نشر حديثة تتجاوز بكثير ما كانت تقوم به دور نشر عريقة وكبيرة. فحين نزور معارض الكتب يخبرنا الناشرون أن لا أحد يقتني كتب الشعر، ولكن من الواضح أن الجيل الحالي يجد تعويضاً في النصوص المنشورة رقمياً، ويتواصل مع الشعراء والشاعرات مباشرة في منصات التواصل الاجتماعي، بل ويمكنه صداقتهم ومحاورتهم، وغير ذلك من الأساليب التي لم تكن متوفرة لنا قبل عقد من الزمان.

الدكتور شعبان بدير، يقول إن الاحتفال بيوم الشعر له أهداف كثيرة وجليلة، أهمها أن هناك إقراراً من منظمة «اليونيسكو» بالقدرة الفريدة للشعر على التقاط الروح الإبداعية للعقل البشري في التعبير عن إنسانيتنا المشتركة في السمو والارتقاء نحو الجمال؛ فالشعر من أكثر أشكال التعبير؛ لأنه يعيد تأكيد إنسانيتنا المشتركة، ويحول أبسط القصائد إلى محفز قوي للحوار والسلام، حيث يتشارك الأفراد في كل مكان في العالم نفس الأسئلة والمشاعر التي يثيرها الشعراء، فالشعر دعامة أساسية للتقاليد الشفوية، وعلى مدى قرون، يمكنه توصيل القيم الأعمق للثقافات المتنوعة.

ويضيف: مع هذه الامتيازات للشعر، يمكن اعتباره بالنسبة للكثيرين فناً يحتضر في عالم مملوء بالتكنولوجيا، وطرقاً أكثر تقدماً لنقل رسائل الفن والجمال، ولكن على العكس من ذلك، فمع أن الرواية أصبحت هي المسيطرة حالياً لميل الناس إلى السرد والحكي وبحثهم عن الفنون التي تخفف من همومهم في عالم امتلأ بالصراعات والحروب والعزلة بسبب جائحة كورونا، لفا يزال الشعر هو الفن الخيالي الأسمى والأرقى في التعبير عن الذات الإنسانية، وقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل في تقريب الشعر إلى الناس وتسهيل الاطلاع عليه وتذوقه من خلال النصوص الرقمية، أو المنقولة عبر الوسائل الحديثة.

تعبير حيوي

الشاعر ناصر البكر الزعابي، يقول: تزداد أهمية الشعر بمرور الزمن لما يشكّله من تعبير حيوي للمشاعر الإنسانية الفيّاضة التي تقاوم رياح المادة بكل ما أوتي من قوّة، وفي يوم الشعر العالمي نستذكر أبيات الحكمة على وجه الخصوص لأنها تستقر في الوجدان وتبقى حاضرة في الأذهان لما تحتويه من درر وعبر ومآثر، كما أن للشعر قدرة عجيبة على استخراج كوامن النفس وتقديمها وتشذيبها وتهذيبها إلى جملٍ شاعرية رقيقة، كما أن الشعر أهم وسيلة دعائية ابتكرتها قرائح الشعراء قديماً، وتطوّرت مع مرور الزمن، لذلك لا نعتقد أن الشعر قد تراجع في عصرنا الحاضر رغم حملات التشكيك التي تأتي من دون رؤية صحيحة، معتمدة على الأحكام المسبقة وقلة الاطلاع والاعتماد على نماذج سطحية مستهلكة، وربما مرّ الشعر بفترة من التراجع لكنه لم ينحسر أبداً، فهناك عدد كبير من الشعراء المرموقين من مختلف الأجيال، يشكلون رافداً أساسياً من الثقافة العربية، وربما كان الزحام المعلوماتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد حجب أو أثّر في نتاجات شعرية مميزة، إلا أن الشعر الحقيقي سيصل إلى قلوب الناس عاجلاً أم آجلاً.

ويتابع الزعابي: لقد خلق الشعر توازناً فكرياً بين الناس والحياة، ولا يزال، وسيظل نهراً لا ينضب، لذلك علينا أن نهتم بالتجارب الجديدة ونساعد في تقديمها للساحة الأدبية بشكل لائق بدلاً من الاعتماد على مبدأ المصادفة والاستسلام والرضوخ لسماسرة النشر الذين أساؤوا إلى الشعر تحت مسميات رنانة وشعارات زائفة، مكتفين بابتساماتٍ صفراء دون أن يقدّموا شيئاً للشعراء الصاعدين، الذين يعانون صعوبات جمّة أمام تحولات وتحديات ثقافية مستمرة.

كسر الجليد

الشاعرة الدكتورة منى علي الساحلي، تقول: روح الإنسان، في رحلة عمرها الأرضي، تتعرّض لخيبات وكدمات وانفتاقات موجعة، بفعل ما يمرّ بها من تجارب قاسية، وما قد ينتابها من خيبات وهموم، ومن عواصف وغيوم، خصوصاً في عصرنا الذي تكاد تطغى الجوانب المادّية والآلية على كلّ مظاهر إنسانيته، فإذا بالشعر يفيض لها براحة من الوجد والحدب والبهاء تلملم ما انفتح من جراحها، وتمسّد على أديم شقائها بتميمة الشّفاء، لذلك مهما اشتدّ بطش الماديات بحياتنا، وهيمنت التقنيات المتنافسة على اهتمامات الناس واشتغالاتهم، ومهما ظنّ بعضهم أن عصرنا يشهد انحسار الشعر وجزره، يبقى الشعر مثل الحبّ والرحمة، ضرورة وليس ترفاً، فكوكبنا، كما يقول الدلاي لاما، ليس بحاجة إلى مزيد من الناس الناجحين، كوكبنا بحاجة ماسّة إلى صنّاع سلام، ومعالجين، ومصلحين، ورواة قصص، ومحبين من كلّ نوع، والشّعر- في جوهره- هو ذلك كلّه، فالشّعر نديم الرّوح الذي تبوح له بمسرّاتها وأحزانها، وتجد فيه تجلّياتها وانجلاء ما يكتنفها من شحوب وحشتها واغترابها، ورتق ما تهلهله الآلام والأيّامُ من شبابها، إنّه أسلوبُها في تحدّي الفناء. هو مواجهة للظلم والقهر وللموت وانتصار عليه.

وتضيف الساحلي: أنْ تقول قصيدة يعني أن تكسر الجليد بداخلك، بتعبير دانييل تسدال الشّاعر الكندي الذي عانى من الاكتئاب في بداية حياته، غير أنّه بالشّعر- كما يقول- استطاع التّغلّب عليه، وقد اكتشف الطّبيب النّفسي الأمريكي روبرت كارول قدرة الشّعر العلاجية، بعد مروره بفترة عصيبة من حياته إثر موت والده، فبدأ بنظم الشّعر، ثم أخذ يشجّع مرضاه المصابين بأمراض خطيرة على كتابة الشّعر للتّخفيف من آلامهم، وحقّق بذلك نجاحات سجّلها في أبحاثه، والشّعر هو الذي أنقذ الكثير من الشّعراء من الجنون، والانتحار.

مدونة الآمال

الشاعر الدكتور طلال الجنيبي، يقول: نحتفل بيوم الشعر العالمي متسلحين بقناعة أن الشعر بالنسبة إلينا (ديوان العرب)، وقد كان، ولا يزال، وسيبقى أحد أهم مكونات الهوية والوجدان والذاكرة والشعور العربي العام الذي لا نستطيع خلعه من دواخلنا ولا حذفه من قناعاتنا المتأصلة في الجذور، فالشعر لا يزال مدونة الآمال والتطلعات للإنسان العربي رغم تراجع دوره في المشهد الأدبي، ولكن هذا التراجع هو عرض لمرض مؤقت وليس دلالة موت، فالشعر عند العربي لا يموت وسيبقى حاضراً مهما كانت التحديات والعوائق والعقبات.