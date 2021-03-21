القدس المحتلة ـ وكالات: تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت، لقاحاً مضاد لفيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ونقلت الوكالة عن عباس دعوته الفلسطينيين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من الوزارة. وأضافت أن عباس “وجه جهات الاختصاص بالاستمرار بتوفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك”.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني يتلقى لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.