الوفيات: 4

انت الان تتابع خبر صحة الكرخ توضح تفاصيل نحو 400 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.