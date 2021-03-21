انت الان تتابع خبر صحة الكرخ توضح تفاصيل نحو 400 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل
عدد الاصابات 391 موزعة كالآتي :
أبو دشير------------3
أبو غريب -----------16
الاعلام--------------7
البياع---------------8
التاجي-------------19
التاجيات------------3
التراث--------------3
الحارثية-------------4
الحرية--------------15
الخطيب -------------2
الدورة--------------32
الدولعي-------------2
الرحمانية ------------2
السيدية-------------4
الشالجية-------------2
الشرطة الرابعة ---------1
الشعلة--------------31
الصالحية -------------7
الطارمية --------------2
الطوبجي --------------1
العامرية-------------- 17
العطيفية-------------- 3
العلاوي---------------4
الغزالية--------------20
القادسية --------------7
الكاظمية -------------37
اللطيفية-------------4
المحمودية-----------29
المنصور--------------9
اليرموك---------------2
اليوسفية------------- -5
جكوك----------------2
حي الجامعة-----------10
حي الجهاد-------------6
حي الخضراء-----------3
حي العامل-------------5
حي العدل -------------12
حي الفرات-------------4
سبع البور --------------15
سجن التاجي------------5
شارع حيفا--------------4
كرادة مريم--------------2
ناحية الرشيد------------9
سكنة جانب الرصافة------6
محافظة الانبار -----------1
محافظة البصرة---------1
محافظة النجف ----------1
محافظة بابل-----------2
محافظة واسط ----------2
الشفاء:
767
الوفيات:
4