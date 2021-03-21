الصحة السعودية تنفي ما يتردد بشأن تسجيل وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نفت وزارة الصحة السعودية ما يتردد بشأن تسجيل وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ لقاح كورونا، أو وجود ارتباط بين اللقاحات كمسبب للجلطات.



وحث المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي، الأحد، من ينوي أداء العمرة المسارعة بأخذ اللقاح، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذباً في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، وبدأت بعض الدول حول العالم ترصد حالات جديدة وموجات إضافية أُطلق عليها الموجات الثالثة، مما يتوجب ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية للتصدي لجائحة كورونا.

وأوضح العبدالعالي أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا وصل إلى 3026355 جرعة في مناطق السعودية كافة، لافتاً إلى أن هناك فئات لهم أولوية في أخذ اللقاح ومن بينهم المصابين بمتلازمة داون.

وأشار إلى أنه لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، كونه لا يؤثر على الخصوبة لدى الذكور أو الإناث أو له ارتباطات حول ذلك، كما أنه لا يؤثر أيضاً على التبرع بالدم على الإطلاق.

وأكد أن جميع الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غـيـر صحيحة وغـيـر دقيقة.

وأضاف العبدالعالي: "أيضاً السيدة المرضع بإمكانها أخذ اللقاح، ولن يؤثر عليها ولا على الرضيع، وأن هناك دراسات مبشرة حول إعطاء الحوامل للقاح بالإضافة إلى بقية الأعمار"".

ونفى أن يكون من الضرورة إجراء فحوصات كورونا قبل أخذ اللقاحات، موضحاً أن المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسه.

وسجلت السعودية 367 ‏إصابة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الإصابات 385020 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 374412 بإضافة 277 حالة شفاء جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات 6609 حالات بإضافة 7 حالات وفاة جديدة.