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ولي عهد أبوظبي : أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات .. أنتن الخير والبركة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أم الإمارات  الشيخة فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات بعيد الأم.

وقال عبر تويتر : أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات .. أنتن الخير والبركة..نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر و الإرادة..تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها..تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم..في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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