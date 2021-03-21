شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبوظبي : أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات .. أنتن الخير والبركة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات بعيد الأم.



وقال عبر تويتر : أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات .. أنتن الخير والبركة..نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر و الإرادة..تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها..تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم..في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة.