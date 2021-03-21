شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي سعودي يكشف سبب تراجع أردوغان عن دعم الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الإعلامي السعودي سلمان الشريدة، اليوم، سبب تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعم قيادات جماعة الإخوان الهاربة.



وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "تركيا باعت من كانوا ينبحون عندها ضد مصر ودول الخليج.. نهج أردوغان الأهوج وتخبطاته السياسية واستخدام الإخوان لم ولن تكون في صالحه ولا في صالح الدولة التركية التي انحدرت اقتصادياً، وهذا ماقاده للتراجع رغماً عنه بعد خسارة كل المعارك العبثية التي قادها خلال رئاسته"