شكرا لقرائتكم وزير الدفاع الأميركي يزور أفغانستان في نهاية جولته الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقوم وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الأفغانية كابول، وسيلتقي مسؤولين أفغانا رفيعي المستوى في نهاية جولته الآسيوية.

وتأتي زيارة أوستن إلى كابول في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بمراجعة اتفاق الدوحة مع تنظيم "طالبان" مع إبقاء جميع الخيارات على طاولة النقاش، خاصة فيما يتعلق بالموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان في الأول من مايو القادم، وفقا لما نقلته صحيفة "تولو نيوز" الأفغانية.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يفكر في إبقاء القوات الأميركية في أفغانستان حتى نوفمبر المقبل، بدلاً من سحبها بحلول الموعد النهائي في الأول من مايو الذي تم تحديده في اتفاق الدوحة.

وفي المناقشات الأخيرة مع أعضاء فريقه للأمن القومي، عارض بايدن جهود وزارة الدفاع لإبقاء القوات الأميركية في أفغانستان إلى ما بعد الأول من مايو المقبل، لكن تم إقناعه بإعادة النظر في تمديد مدته ستة أشهر.

وزار أوستن الهند يوم الجمعة الماضية، حيث ناقش ونظيره الهندي بتوسيع نطاق مشاركتهما العسكرية، كون بلاده تعد أحد أكبر بائعي الأسلحة للهند. مما يؤكد تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين القلقين من نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وزيارة أوستن للهند هي الزيارة الأولى التي يقوم بها عضو بارز في إدارة الرئيس بايدن، في إطار مساع لتشكيل تحالف للبلدان التي تهدف إلى التصدي لنفوذ الصين في المنطقة.