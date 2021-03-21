شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدي: اتفاقية التعاون العسكري مع أمريكا لا تمس السيادة الأردنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا تمس بأي شكل من الأشكال السيادة الأردنية، وكل ما فيها خاضع للقانون الأردني، ومتوافق مع القانون الدولي.

وأوضح الصفدي، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأحد، أن الاتفاقية تأتي ضمن التعاون العسكري والأمني مع الجانب الأمريكي، الذي يعود لعقود سابقة، مؤكداً أن التعاون لا يخول القوات الأمريكية القيام بأعمال قتالية داخل الأراضي الأردنية، بل يقتصر على الجانب التدريبي والتعاون في محاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبة التي تنص عليها الاتفاقية لا تمس خزينة الدولة، وتشمل البرامج الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن توفير الحماية يأتي ضمن الالتزام بالقانون الدولي، الذي ينظم التعامل مع جميع البعثات والجهات الأجنبية العاملة، وكذلك فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات والتنقل.(بترا)