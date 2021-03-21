شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أقل عدد يومي لـ «وفيات كورونا» منذ أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، أن عدد وفيات «كوفيد-19» في المملكة المتحدة هبط إلى 33 اليوم الأحد، وهو أقل عدد منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، كما يقل كثيراً عما كان يتم تسجيله في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، عندما بلغت الوفيات ذروتها وتخطت الألف وفاة يومياً.

وبلغت حالات الإصابة المؤكدة اليوم الأحد، 5312 في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة خلال سبعة أيام 38145 بانخفاض بنسبة 4.4 في المئة عن فترة الأيام السبعة السابقة. وأظهرت البيانات، أن عدد من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الواقي من «كوفيد-19» ارتفع إلى 27.6 مليون شخص وهو ما يزيد بكثير على نصف عدد البالغين من السكان. وبلغ عدد من حصلوا على جرعتي اللقاح 2.3 مليون شخص.