شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتسريع تمكين المرأة ومنع «الزواج المبكر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتمكين المرأة في المجالات كافة، حيث طلب من مجلس النواب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار مشروع قانون منع زواج الأطفال الذي يعرف باسم «الزواج المبكر»، بقانون مستقل، والنص صراحة على السنّ القانونية للزواج.

ووجّه السيسي، في كلمة له، الأحد، خلال احتفالية المرأة المصرية، وعيد الأم، في إطار استكمال مسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل المواصلات العامة.

كما وجّه البنك المركزي، بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس، في ما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجاً.

وكلف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة، بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية، من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي.

ووجّه السيسي، الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات، ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها للمساهمة في الحد منها، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما كلف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة، بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء في المواقع القيادية.. أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة، وتكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط إجراءات دور الحضانة، واعتماد نظام لضمان جودتها.

وشدد السيسي على أن «احترام المرأة المصرية، وتقدير دورها، قديم قدم الحضارة المصرية، حيث وصل هذا التقدير في عهد التاريخ القديم إلى درجة التقديس، فكانت رموز الحكمة والعدل والقوة.. في صورة امرأة، وبهذا تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم، في تعظيم مكانتها في المجتمع، وتوالت قصص بطولة المرأة المصرية، في جميع المجالات، فهي بمثابة قصة كفاح ونضال وتضحية تستحق منا كل الفخر والتقدير والاحترام».

وأكد أن توليه المسؤولية جعل دعم وتمكين المرأة محوراً أساسياً في خطة الدولة الشاملة للتنمية، وقال: «وها نحن نجني ثمار ما قمنا به، فقد أصبحت المرأة المصرية نموذجاً يحتذى به في جميع المحافـل الدولة في شتى المجالات».

وأضاف السيسي في كلمته «أؤكد لكن أنتن في قلب الدولة المصرية وعقلها، فحماية مستقبل سيدات وفتيات مصر أصبح أولوية تحملها كل مؤسسات الدولة، وعليكن دائماً أن تدركن: أنكنّ درع مصر، وصمام أمانها، ومفتاح مستقبلها»