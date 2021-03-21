شكرا لقرائتكم خبر عن يرتكب 5 جرائم احتيال والعقوبة حبس وغرامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عاطل عربي شهراً وتغريمه 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة؛ لإدانته بالتزوير في مستندات رسمية والشروع بموجبها في الاحتيال على أحد المصارف للحصول على 50 ألف درهم من خلال بطاقة ائتمان.

وحسب أوراق القضية، ارتكب المدان خمس جرائم للاحتيال على أحد المصارف شملت التزوير في قسيمة إقامة وبطاقة هوية لمقيم وتزوير كشف حساب بنك يعود لشخص آخر فضلاً عن تزوير مستندات غير رسمية خاصة بالمصرف والشروع في الحصول على بطاقة ائتمان مصرفية بمبلغ 50 ألف درهم بموجب تلك المستندات المزورة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف قسم الاحتيال في أحد المصارف تزوير المدان في جميع المستندات المقدمة لطلب الحصول على بطاقة ائتمان مصرفية بقيمة 50 ألف درهم، وأفادت مندوبة مبيعات بالمصرف أن طبيعة عملها هو الترويج لبطاقات الائتمان المصرفية وبعد الاتصال بالمدان أكد أنه موظف حكومي وطلب منها الحضور إلى مقر الجهة التي يعمل بها وعرض عليها أصل جواز سفره وبطاقة هويته فاطلعت عليهما دون التدقيق على البيانات نظراً لاستعجاله.

وذكرت الشاهدة أنها طلبت من المدان بعض صور للمستندات وكشف حساب بنكي فوافق على إرسالها عبر تطبيق «واتس آب» فسلمت المستندات للقسم المسؤول بالمصرف، حيث أبلغوها بعد خمسة أيام أن جميع المستندات مزورة، ولا تنطبق أرقام هويته وجواز سفره مع اسم المدان. تم فتح بلاغ في الواقعة وألقت الشرطة القبض عليه، وفي التحقيقات أقر بالجريمة.