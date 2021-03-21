شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة النقل" بالبرلمان تتابع أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أعمال التطوير محطة سكك حديد مصر بمحافظة الإسكندرية، وكان فى استقبالهم الوفد المهندس مجدى الصباغ نائب رئيس هيئة السكة الحديد، والمهندس محمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية للمسافات بهيئة السكة الحديد.

وتفقد الوفد أعمال تطوير الأرصفة والمكاتب وواجهات المحطة ودورات المياه الخاصة بالركاب، وصالة كبار الزوار، بالإضافة لتطوير الساحة الخارجية للمحطة.

واستمع علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس المواب، والمرافق له، لشرح حول منظومة حجز التذاكر من خلال ماكينات الصراف الآلي، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين والجمهور، وإجراءات تسهيل .

كما تفقد الوفد أعمال تطوير كوبرى برج العرب النافورة بطريق برج العرب، وتسائل رئيس اللجنة عن الجدول الزمنى للانتهاء من تنفيذ الأعمال للتيسير على المواطنين وتسهيل حركة المرور.

يشارك فى الزيارة كلا من، النائب وحيد قرقر، النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنة، والنائب خالد عبد المولى، النائب حازم عويان، النائب محمد الكيال، النائب نادر الخبيرى، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب مصطفي محمود مصطفي.

وكان فى استقبالهم عدد من نواب محافظة الإسكندرية وهم النائب محمود قاسم، النائب محمد جبريل، النائب سامح السايح، النائب أحمد مهنا، النائب رزق راغب، والنائب حسين رجب.