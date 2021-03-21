شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهداف مشروع تطوير القرى.. تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مبادرة حياة كريمة، تستهدف تطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة فى البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضًا نصيبًا عادلًا فى المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، ورصدت الدراسة عدد من الأهداف التى تقوم بها المبادرة الرئاسية

1- تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل: مياه الشرب – الصرف الصحى – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها.

2- تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل: التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوى الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهرات وغيرها.

3- تحسين مستوى الدخول ويشمل: زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل

4- الاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا وسياحيًا وخدميًا

5- استخدام أساليب إنتاج متقدمة فنيًا، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة فى الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.

6- تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية

7- إتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم فى هذه المشاركة فى كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.