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الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعربت سهام محمود محمد محمد جادالله، الأم المثالية عن محافظة أسيوط للعام 2021، عن سعادتها لحضور حفل تكريم الأمهات المثاليات ومقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قالت: "رأيت أب حنون مخلص لشعبه ووطنه.. ربنا يحفظه". بينما أشارت في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أن التكريم مكافأة كبرى بعد سنوات من التعب والشقاء التي مرت بها في سبيل أبنائها بعد وفاة زوجها.

رشح السيدة سهام محمود لهذا التكريم أبناؤها. وهي معلمة بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بأسيوط، توفي زوجها بعد 12 عامًا من زواجهما، تاركًا لها ولدين "محمد" و"أحمد" كان أكبرهما في عمر 7 أعوام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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