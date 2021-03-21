أولمبيك خريبكة يلتحق بالدشيرة والسطاد في الصدارة والاتحاد البيضاوي يفشل في تحقيق الفوز

جدة - عبدالحي حسين - استكملت اليوم الأحد، مباريات الجولة 15 من القسم الاحترافي الثاني، بإجراء ثلاث مباريات، إذ واجه الاتحاد الزموري للخميسات نظيره أولمبيك خريبكة، فيما استقبل الاتحاد البيضاوي فريق النادي القنيطري في ملعب العربي الزروالي في الدارالبيضاء، بينما رحل شباب بنجرير لمواجهة الشباب الرياضي السالمي في ملعب الرازي في برشيد.

وتمكن أولمبيك خريبكة من تحقيق الفوز على نظيره اتحاد الزموري للخميسات، بهدفين لهدف متمكنا من العودة للصدارة، ومشاركتها مع الدشيرة، والسطاد بـ27 نقطة؛ فيما فشل الزموريون في إنهاء فترة الذهاب بفوز كان سيقربه من المتصدرين أكثر.

ويحتل أولمبيك خريبكة الرتبة الثالثة بـ27 نقطة بنفس عدد نقاط المتصدر الدشيرة والوصيف السطاد، فيما يوجد الخميسات في المركز الخامس بـ22 نقطة.

وفي مباراة ثانية، فرض النادي القنيطري التعادل بهدفين لمثلهما على الاتحاد البيضاوي بعقر داره، وهو ما حرم الاتحاد من إزاحة الكوكب من مركزه 14 للانتقال إليه، حيث بقي في رتبته 15 متساويا مع صاحب الرتبة الأخيرة وداد تمارة في عدد النقاط.

ويوجد الاتحاد البيضاوي في الرتبة ما قبل الاخيرة بـ12 نقطة، فيما يحتل النادي القنيطري المركز 1 برصيد 17 نقطة.

واختتمت مباريات الجولة 15 بلقاء الشباب الرياضي السالمي، وشباب بنجرير، حيث تمكن هذا الأخير من تحقيق الفوز بهدفين لهدف، رافعا رصيده ل20 نقطة، فيما فشل الشباب السالمي في الاقتراب من رباعي المقدمة.