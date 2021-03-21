التعادل السلبي يحسم مباراة أولمبيك آسفي ونهضة بركان

جدة - عبدالحي حسين - حسم التعادل السلبي مباراة أولمبيك آسفي ونهضة بركان، التي جرت أطوارها بملعب المسيرة الخضراء بآسفي، برسم الجولة العاشرة من القسم الاحترافي الأول

وفشل الفريقان في تسجيل هدف الفوز رغم بعض المحاولات التي سنحت لهما بالتهديف، حيث غابت النجاعة الهجومية في جل المحاولات، ليفشل بذلك المسفيويون في تقليص الفارق مع الوداد والرجاء، والبركانيون في الانضمام للأربعة الأوائل.

ورفع أولمبيك آسفي رصيده ل15 نقطة في الرتبة الثالثة مؤقتا، فيما صعد نهضة بركان للرتبة الخامسة ب13 نقطة مؤقتا، في انتظار إجراء باقي المباريات.