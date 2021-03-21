النيابة العامة تقرر متابعة الشخص الذي عنف الاساتذة المتعاقدين في حالة اعتقال

جدة - عبدالحي حسين - قرر وكيل الملك المحكمة الابتدائية بالرباط، متابعة الشخص الذي ظهر بزي مدني وهو يعنف أساتذة التعاقد المحتجين، في العاصمة الرباط، في حالة اعتقال.

وعلم موقع “اليوم 24” أن وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، قد وجه اليوم الأحد إلى الشخص المذكور، تهم “انتحال صفة والضرب والجرح”، وذلك بعد جرى تقديم الأخير أمام المسؤول القضائي بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس الماضي، فتح بحث حول استعمال شخص للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.

وذكر في بلاغ له، أن ذلك يأتي تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات المحلية بمدينة الرباط، بدورها، عن فتح تحقيق بخصوص القضية، بعد معاينتها ما تداولته مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو، تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبهذا الخصوص، يقول البلاغ، فقد تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

