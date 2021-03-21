فدرالية رابطة حقوق النساء تدين “التحرش الجنسي” الذي تعرضت له أستاذة متعاقدة بالرباط

جدة - عبدالحي حسين - عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، اليوم الأحد، عن قلقها، من تعنيف الأستاذات على إثر الوقفات الاحتجاجية التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في العاصمة الرباط.

وأدانت الفدرالية نفسها، عبر بيان لها، تلقى “اليوم24″، بنسخة منه، ما أسمته “التحرش الجنسي الذي تعرضت له أستاذة من طرف أحد عناصر القوات المساعدة كما صرحت لوسائل الاعلام”، معلنة “تضامنها المبدئي واللامشروط مع الأستاذة المذكور”. كما أعلنت عن ” تبنيها ومتابعتها لملف الأستاذة المذكورة عبر شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع”.

علاوة على ذلك، أدانت التنسيقية نفسها، ما أسمته، “استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض التجمع السلمي، الذي دعت اليه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين خلال يوم 14 مارس الجاري، وما ترتب عنه من تدافع ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس وإصابة عدد كبير منهم بجروح ووقوع حالات إغماء”.

ودعت الفيدرالية نفسها، السلطات المعنية والوزارة الوصية إلى “استعمال لغة الحوار” مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بهدف “إيجاد حل لهذه الأزمة وخاصة في هذه الظرفية الحرجة التي يعرفها المجتمع المغربي جراء تداعيات جائحة كورونا النفسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وفي نفس الوقت، أشادت فدرالية رابطة حقوق النساء، ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح تحقيق بشأن الشخص الذي ظهر في مجموعة من الفيديوهات، تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، مرتديا لباسا مدنيا وهو يعنف وينكل بعدد كبير من الأستاذات والأساتذة أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام أمام مرأى أنظار قوات إنفاذ القانون.

داعية النيابة العامة إلى “توسيع نطاق البحث ليشمل كل الوقائع التي تداولتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مع حماية الحريات العامة والذي يعتبر حق التظاهر السلمي جزء لا يتجزأ منه”.